Coronavirus, l'immunologo premio Nobel Hoffmann: "Non servirà altro lockdown"

15 settembre 2020

Non ci sarà una seconda ondata di Coronavirus. Parola di esperto. O almeno non così grave da richiedere un nuovo lockdown. L'immunologo e premio Nobel per la Medicina, Jules Hoffmann: "Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown". Seconfo l'immunologo: il virus continuerà a circolare fino a quando non ci sarà il vaccino. "Penso che entro Natale - ha auspicato - ci sarà, ma diventerà disponibile alla fine del 2021".

"Non parlerei di seconda ondata. In Cina non si è verificata la seconda ondata, ad esempio", ha aggiunto a margine di una conferenza per il Premio Balzan a Milano. Sulla riapertura delle scuole, Hoffmann ha dato fiducia ai colleghi italiani e, comunque, ha ricordato "i ragazzi sono meno suscettibili di infezione rispetto agli anziani".

