Bryant, l'ex compagno di squadra Pau Gasol diventa padre: l'omaggio a Kobe nel nome della figlia

14 settembre 2020 a

a

a

Fiocco rosa per Pau Gasol. L'ex cestista infatti è diventato padre, visto che nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre la compagna Cat McDonnell ha dato alla luce Elisabet Gianna, primogenita del cestista spagnolo. Il nome è un omaggio alla figlia di Kobe Bryant, tragicamente morta insieme al padre lo scorso 26 gennaio in seguito a un incidente in elicottero.

Gasol, oltre che compagno di squadra, era un grande amico della leggenda dei Los Angeles Lakers. "La nostra bambina è già con noi! Tutto è andato molto bene e non possiamo essere più felici! Elisabet Gianna Gasol, un nome con molto significato per la nostra preziosa figlia", questo il commento di Pau a corredo delle due foto postate su Instagram con la neonata e la compagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.