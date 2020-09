Coronavirus, Indonesia annuncia nuovo lockdown. Nella capitale Giacarta due settimane di stop

14 settembre 2020 a

a

a

La diffusione del Coronavirus spinge l'Indonesia a varare un nuovo lockdown. Avviene nella capitale Giacarta: due settimane, per ora. Le nuove restrizioni sono state annunciate domenica 13 settembre dal governatore Anies Baswedan, il quale ha parlato di una situazione di emergenza. Le misure dureranno fino al 27 settembre. Riguarderanno le attività sociali, economiche, religiose, culturali e accademiche: agli 11 settori considerati essenziali invece - come alimentari, edilizia e banche - sarà consentito di operare con il 50% della quantità dello staff solito e rispettando protocolli sanitari. Le strutture mediche sono piene: sette dei 67 ospedali di riferimento Covid-19 a Giacarta sono occupati al 100%, mentre 46 sono occupati per più del 60%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.