Attentato a Los Angeles, spara contro auto polizia: due vicesceriffi in fin di vita. Caccia all'uomo | Video

13 settembre 2020 a

a

a

Drammatica aggressione a colpi di armi da fuoco nella contea di Los Angeles. Sono in condizioni critiche due vicesceriffi, un uomo e una donna, colpiti più volte nella serata di sabato 12 settembre, mentre erano seduti nella loro auto, di pattuglia vicino a una stazione della metropolitana. I due sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico e lottano per la vita.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles ha diffuso in un tweet il video dell'agguato. Si vede una persona che si avvicina all'auto camminando e apre il fuoco attraverso il finestrino prima di fuggire di corsa. Entrambi "hanno riportato molteplici ferite da arma da fuoco e stanno lottando per le loro vite", recita il tweet. L'autore del gesto "non è stato ancora catturato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.