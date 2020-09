Nasa, tornare sulla Luna grazie all'aiuto di società commerciali | Video

11 settembre 2020 a

La Nasa vuole tornare sulla Luna, raccogliere campioni di polvere e roccia, riportarli sulla Terra per studiarli. E per centrare il suo obiettivo ora chiede aiuto ai privati. E' stata la stessa agenzia spaziale degli Stati Uniti ad annunciare che sta sollecitando fonti commerciali per cercare di ottenere maggiori informazioni sull'ambiente della superficie lunare grazie al programma Artemis con cui vorrebbe far atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna, entro il 2024.

L'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, lo ha annunciato in un post scrivendo che "sfruttare il coinvolgimento commerciale come parte di Artemis migliorerà la nostra capacità di tornare in sicurezza sulla Luna in modo sostenibile, innovativo e conveniente".

