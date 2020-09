Le Torri Gemelle 19 anni dopo, l'11 settembre 2001 e "The Falling man": lo scatto iconico | VIDEO

11 settembre 2020 a

a

a

Sono passati ormai 19 anni da quel terribile giorno che ha visto l'attentato alle Torri Gemelle di New York, un attacco alla civiltà occidentale. Tante le immagini di quell'11 settembre 2001 che sono rimaste nella storia, una però più di tutte: quella denominata "The Falling man", nella quale un cameriere del ristorante all'ultimo piano si getta da una delle torri. Un'immagine scattata da Richard Drew, dell'agenzia Associated Press.

Uno scatto ipnotico: l'uomo che cade sembra quasi in posa, perfettamente in armonia con le linee verticali della Torre alle sue spalle, la posizione della gamba quasi aggraziata. Gli aerei che si schiantano sulle Torri tuttavia restano ancora negli occhi di tutti, una immagine che sarà impossibile togliersi dalla mente. Il mondo cambiò e andò comunque avanti, ma alcune foto come quella del cameriere disperato "The Falling man" rimarrà per sempre iconica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.