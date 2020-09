Coronavirus, superati i 28 milioni di casi nel mondo. In India record di contagi in un giorno: quasi 97mila

11 settembre 2020 a

a

a

Sono più di 28 milioni le persone che nel mondo sono state contagiate dal Coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 28.161.373 il totale dei casi. È invece salito a 909.479 il totale di chi ha perso la vita per complicanze legate all’infezione. Gli Stati Uniti risultano il Paese più colpito con 6.396.039 contagiati e con 191.766 vittime. Per contagi seguono India, Brasile e Russia.

Coronavirus, nuovo lockdown in Israele per limitare la diffusione dei contagi

In India sono stati registrati 96.551 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 4.562.414 il totale delle persone contagiate. Si tratta del numero più alto di contagi registrati in 24 ore in un singolo Stato dall’inizio della pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.