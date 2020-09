Coronavirus, preoccupazione in Portogallo: nuove misure da martedì 15 settembre

10 settembre 2020 a

Il Portogallo alle prese col Coronavirus. Il governo ha deciso di inasprire le proprie restrizioni sanitarie a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. Le nuove misure entreranno in vigore martedì 15 settembre.

Queste prevedono il numero di persone che possono incontrarsi scenderà da 20 a 10 in tutto il Paese, come già avviene nella capitale e nella sua regione. Nel resto del Paese la vendita di bevande alcoliche sarà vietata a partire dalle ore 20:00, così come il loro consumo negli spazi pubblici. Dal 15 settembre infine gli esercizi commerciali dovranno chiudere tra le 20 e le 23.

