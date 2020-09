Coronavirus, Onu: "Servono 15 miliardi di dollari entro tre mesi per programma vaccini Oms"

10 settembre 2020 a

a

a

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per raccogliere 35 miliardi di dollari per l’Act Accelerator, l’iniziativa guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità che mira ad accelerare la ricerca e lo sviluppo di test, trattamenti e vaccini per il Coronavirus.

Coronavirus nel mondo, i morti sono 902.468. Usa, Brasile e India i Paesi più colpiti

«Senza un’iniezione di 15 miliardi di dollari nei prossimi tre mesi, iniziando subito, perderemo la finestra di opportunità» per far avanzare la ricerca, aumentare la produzione e iniziare a fornire nuovi test e farmaci per il Covid-19, ha precisato Guterres.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.