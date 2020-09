Coronavirus, allarme in Francia: quasi 10 mila casi in un giorno e 29 morti

10 settembre 2020 a

E' sempre allarme Coronavirus in Francia. Soprattutto dopo il bollettino di oggi, giovedì 10 settembre 2020. Sono poco meno di 10.000 (9.843) infatti, i nuovi casi positivi al Covid-19 in Francia, numero che conferma il trend al rialzo di tutti i parametri epidemici.

Nelle ultime 24 ore sono anche morte 29 persone il (totale è arrivato a 30.813) mentre i ricoverati per Coronavirus negli ospedali sono stati 352 in 24 ore, un numero in calo rispetto agli ultimi 2 giorni. Nei reparti di rianimazione sono entrati da ieri 54 pazienti, anche qui una cifra inferiore rispetto agli ultimi 2 giorni.

