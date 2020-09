Harley Quinn, arriva la nuova statuetta da collezione con salopette d'oro e martello

10 settembre 2020 a

Inconfondibile salopette d'oro, e iconico martello di legno dietro le spalle. Ha tutte le carte in regola la nuova action figure di Harley Quinn realizzata dalla Kotobukiya Artfx; si tratta in pratica di una statuetta dedicata al personaggio protagonista nel film "Birds of prey". Il pezzo, alto 31 centimetri, è poggiato appunto su una base con impresso il logo del film "Birds of prey". La nuova statua da collezione uscirà a febbraio 2021 e avrà un prezzo di 169,99 dollari. Sul sito ufficiale “Kotous” è possibile tuttavia già preordinare la fantastica action figure. Harley Quinn ha compiuto trent’anni nelle scorse settimane e sarà la nuova protagonista di “Pirati dei Caraibi", in un film tutto al femminile. Il personaggio nell’agosto 2021 tornerà anche in “The Suicide Squad di James Gunn”.

