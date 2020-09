Coronavirus nel mondo, i morti sono 902.468. Usa, Brasile e India i Paesi più colpiti

10 settembre 2020 a

a

a

I casi di Coronavirus accertati a livello globale sono 27.766.325, con 902.468 morti. Sono i dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University, che dall’inizio della pandemia monitora costantemente l’andamento dei contagi. Il Paese più colpito sono sempre gli Usa, con 6.359.720 contagi accertati e 190.815 decessi.

Coronavirus, 1.434 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 14 morti. Quasi 96 mila tamponi

Nella martoriatissima America Latina, è ancora il Brasile il Paese a presentare il bilancio più pesante sia in termini di vite umane che di contagi sul fronte della pandemia da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, il ministero della Salute ha registrato 1.075 morti per un totale di 128.539 decessi, ovvero il bilancio più pesante al mondo alle spalle degli Usa. Il Brasile ha anche segnalato altri 35.816 nuovi casi di positività al nuovo Coronavirus, per un totale di 4.197.889 infezioni confermate dalla comparsa del morbo. In questo caso lo stato amazzonico è stato ormai superato dall’India che conta quasi 4,4 milioni di contagi total

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.