Coronavirus, Francia: oltre 8500 casi in un giorno. Il governo costretto a scelte difficili

Situazione sempre più difficile in Francia legata al Coronavirus. Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, il numero dei casi registrati supera gli 8.500. Si sono registrati altri 386 ricoveri in ospedale, meno dei 490 di ieri, per un totale di pazienti ricoverati per Covid-19 di 5.003 persone. Sono stati 71 i pazienti entrati in rianimazione, contro gli 86 di ieri, per un totale di 599 persone. I decessi sono aumentati di 20 unità contro i 39 di ieri.

Il governo francese "sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al massimo" ha detto oggi Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico che affianca i vertici del Paese nelle decisioni in tema di pandemia.

