Coronavirus, in Francia 6.544 nuovi casi in un giorno. Viene dimezzata la quarantena

08 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, sempre pesante la situazione contagi in Francia. Dopo la positività al test del direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, anche il premier Jean Castex, che ha assistito con lui all’ottava tappa della competizione, si è dovuto sottoporre al tampone, risultato poi negativo. A causa del picco dei contagi e dell’estensione della zona rossa nel Paese, la prossima sessione plenaria del Parlamento europeo, in programma dal 14 al 17 settembre si svolgerà a Bruxelles. «Abbiamo fatto di tutto per riprendere il normale svolgimento delle nostre sessioni plenarie a Strasburgo. Tuttavia - ha spiegato il presidente del Parlamento Ue David Sassoli - la ripresa della pandemia in molti stati membri e le decisioni prese dalle autorità francesi di classificare l’intero dipartimento del Basso Reno in zona rossa, ci obbligano a riconsiderare lo spostamento». Una novità è arrivata invece sul fronte quarantena. Il Consiglio scientifico francese si è dichiarato favorevole a ridurre il periodo di isolamento da 14 a 7 giorni.

In Francia i nuovi casi di contagio confermati oggi sono stati 6544. A renderlo noto è stata Santé publique France. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 39, per un totale di 30.764, 20.289 dei quali all’interno delle strutture ospedaliere. I focolai tenuti sotto osservazione sono 612.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.