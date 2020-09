Principe Harry rimborsa 2,4 milioni di sterline, costi per ristrutturare la casa a Windsor

08 settembre 2020 a

Il principe Harry ha rimborsato 2,4 milioni di sterline (3,2 milioni di dollari) in denaro dei contribuenti britannici, utilizzato per ristrutturare la casa a Windsor, destinata a lui e sua moglie Meghan prima che rinunciassero ai doveri reali e si trasferissero in California.

Un portavoce della coppia ha riferito che Harry aveva dato un contributo al Sovereign Grant, il denaro pubblico che va alla famiglia reale, che «ha coperto completamente i costi di ristrutturazione necessari del Frogmore Cottage», vicino alla casa del castello di Windsor della regina Elisabetta II, a ovest di Londra. Il Frogmore Cottage rimarrà la casa di Harry e Meghan, noti anche come il duca e la duchessa del Sussex, quando visiteranno il Regno Unito. Di recente la coppia ha acquistato una casa a Santa Barbara, in California, e la scorsa settimana ha annunciato un accordo con Netflix per produrre film e serie per il servizio di streaming.

