Overdose di Xanax, muore a 17 anni l'influencer Usa Ethan is Supreme | VIDEO

E' morto ad appena 17 anni Ethan is Supreme, l'influencer e guru del make up tra i più famosi negli Stati Uniti. Una scomparsa che ha sconvolto il mondo del web, visto che Ethan era considerato un punto di riferimento tra gli youtubers e sicuramente tra i più apprezzati.

La notizia è stata riportata dal "The Sun", noto magazine britannico che ha ripreso un post di una delle migliori amiche di Ethan is Supreme, Ava Louise. Il lutto è stato quindi confermato dal padre del ragazzo. Il giovane Ethan is Supreme lottava da ormai diverso tempo contro l’abuso di sostanze stupefacenti. L'ipotesi più accreditata per la sua morte è quella dell'overdose di Xanax.

