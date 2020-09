Coronavirus, 33 morti in Romania in un giorno e quasi 900 casi. La situazione in terapia intensiva

07 settembre 2020 a

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, in Romania sono stati registrati 883 nuovi positivi al coronavirus. Un dato che porta il totale dei casi confermati a 95.897. Sono invece 40.454 i pazienti che sono stati dichiarati guariti e 12.339 i pazienti dichiarati asintomatici che sono usciti dalla quarantena di dieci giorni.

Sono 10.100 le persone in isolamento domiciliare e 6.115 persone sono in isolamento istituzionale. Inoltre, 33.865 persone sono in quarantena a casa e 45 persone sono in quarantena istituzionalizzata. I decessi registrati nella giornata di oggi sono 33 (24 uomini e 9 donne), che portano il totale delle vittime a 3.926 da inizio pandemia. Di questi, un decesso è stato registrato nella fascia d’età 30-39 anni, 2 decessi nella fascia d’età 50-59 anni, 6 decessi nella fascia d’età 60-69 anni, 7 decessi nella fascia d’età 70-79 anni e 17 sono i morti di età superiore agli 80 anni. Tutti i decessi riguardano pazienti che presentavano comorbidità. Nelle unità sanitarie specializzate, il numero totale di persone ricoverate con Covid-19 è 7.325. Di questi, 465 sono ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi sono stati elaborati 1.945.738 test a livello nazionale. Di questi, 7.247 sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore, 4.613 in base alla definizione del caso e al protocollo medico e 2.634 su richiesta.

