Coronavirus, Francia: allarme terapie intensive a Marsiglia. Oggi casi in calo nel Paese

In Francia, oggi 7 settembre 2020, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 4.203 nuovi casi di coronavirus, meno della metà della cifra record di 9 mila registrata venerdì scorso. Le vittime sono invece 25. Sale così a 328.980 il numero dei contagi in Francia, mentre i decessi sono 30.726.

Si registra l'allarme dei medici francesi a Marsiglia dove i sanitari hanno segnalato che quasi tutti i letti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid-19 sono occupati nella città e nei dintorni. Il presidente della Commissione medica degli ospedali di Marsiglia, Dominique Rossi, ha dichiarato a Bfmtv che dei 70 letti designati per terapia intensiva nella regione di Bouches-du-Rhone, «tra 65 e 67» sono attualmente occupati.

Rossi ha twittato che la situazione è tesa, ma che non è così grave come al culmine della prima ondata, quando il dipartimento di Bouches-du-Rhone ha avuto fino a 270 pazienti Covid-19 in terapia intensiva. Il professor Lionel Velly, dell’unità di terapia intensiva di anestesia dell’ospedale La Timone di Marsiglia, ha detto di temere che presto non ci saranno più letti per accogliere i malati a Bouches-du-Rhone.

