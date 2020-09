Beatrice di York, l'abito da sposa prestato da nonna Regina Elisabetta viene esposto

07 settembre 2020 a

La principessa Beatrice di York e le nozze segrete con Edoardo Mapelli Mozzi. In pochi hanno potuto essere presenti, a luglio, al Royal wedding ma è arrivata l'occasione per ammirare il suo abito da sposa. Sarà infatti visibile al Castello di Windsor dal 24 settembre al 22 novembre. Andrà sotto teca, come quelli di tutte le royal spose che l’hanno preceduta, nei saloni del castello amatissimo dalla nonna Regina Elisabetta. Dove Sua Maestà tornerà, appena finite la vacanze a Balmoral. La notizia è riportata dal Mirror .

L’annuncio è arrivato dal Royal Collection Trust. Il wedding dress della Principessa Beatrice di York, neo contessa Mapelli Mozzi, sarà visibile (su prenotazione) a Windsor. È quello della foto con lei, il neo marito Edoardo, i nonni e la Royal Chapel di All Saints del Royal Lodge alle spalle. L'abito col quale Beatrice si è sposata è stato prestato dalla nonna Regina Elisabetta, appartiene a lei, indossato negli anni Settanta.

