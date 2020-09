Coronavirus, Regno Unito: quasi 3 mila casi in 24 ore, contagi boom nell'ultima settimana

07 settembre 2020 a

a

a



Sono stati quasi 3 mila i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Nello specifico, stando a quanto riporta Bbc, sono stati registrati 2.948 nuovi contagi, portando il totale delle infezioni a oltre 350mila, secondo i dati ufficiali. Inoltre, sono stati segnalati anche altri tre decessi legati al Covid-19, facendo salire il bilancio complessivo a 41.554 decessi, secondo gli ultimi dati.

I contagi da coronavirus sono aumentati notevolmente negli ultimi giorni, dopo essere cresciuti a un ritmo più stabile di circa mille al giorno per la maggior parte di agosto. L’incremento è stato in parte attribuito a un aumento della capacità di test rispetto al momento del picco della prima ondata di Covid-19 all’inizio di quest’anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.