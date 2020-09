Fuochi d'artificio per il sesso del bebè causano incendio che distrugge 3mila ettari di vegetazione

07 settembre 2020 a

a

a

Un incendio che in California ha distrutto oltre 2.800 ettari di vegetazione è stato provocato da un "dispositivo pirotecnico usato durante un gender reveal party". È quanto ha scoperto il dipartimento per le foreste e la protezione ambientale dello Stato. In una nota, il dipartimento ha riferito che l’incendio ha avuto inizio nella mattinata del 5 settembre, all’Eldorado Ranch Park di Yucaipa, per poi diffondersi verso nord. Ad innescare le fiamme, i fuochi d’artificio usati durante una festa organizzata per annunciare a parenti e amici il sesso di un futuro nascituro. Un tipo di evento che si sta diffondendo sempre più negli Stati Uniti. "I responsabili di incendi dovuti a negligenza o attività illegali possono essere perseguiti finanziariamente e penalmente", ha sottolineato il dipartimento. Nell’incendio, riporta la Cbs, sono stati distrutti quasi 3mila ettari di vegetazione e 3mila persone sono state costrette ad evacuare le proprie abitazioni. Al momento, sono quasi 12.500 i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme nei 22 grandi incendi che sono in corso in California.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.