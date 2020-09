Coronavirus nel mondo: in India altri 86mila nuovi casi e oltre mille morti

05 settembre 2020 a

L’India ha riportato nelle ultime 24 ore 86.432 nuovi casi e 1.089 morti per Coronavirus, portando il totale rispettivamente a 4.023.179 e 69.561. L’India è il terzo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, 6.200.186 casi, e il Brasile, 4.091.801.

Coronavirus, Francia: quasi 9 mila casi in un giorno e 53 nuovi focolai

Quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus in Germania. Secondo l’Istituto Robert Koch, sono stati registrati 1.378 nuovi contagi e due morti rispetto ai 782 casi del giorno precedente, quando non si era registrato alcun decesso. Sale così a 248.997 il numero totale dei contagi in Germania e a 9.324 quello dei morti.