Nord Corea, tifone fa decine di morti e il regime di Kim Jong-un annuncia: punizioni per i responsabili

Nord Corea spazzata dal tiofone che fa decine di morti. E il regime del dittatore Kim Jong-un annuncia punizioni severe contro quelli che considera i responsabili. Il passaggio del tifone Maysak in Corea del Nord ha causato un "grave problema", provocando "decine di vittime": ammette, senza fornire cifre esatte o altri bilanci, il regime di Pyongyang, che sul quotidiano ufficiale Rodong Sinmun promette "punizioni severe" per tutti quei dirigenti locali che con la loro negligenza sono da considerare responsabili. Filmati dei giorni scorsi mostravano le strade allagate nella città di Wonsan. Altri dettagli, come nello stile del regime, non sono stati forniti.