Coronavirus, Francia richiude 22 scuole

04 settembre 2020 a

a

a

La Francia ha chiuso 22 delle sue 62.000 scuole, da quando sono riprese le lezioni di persona questa settimana, a causa di infezioni da coronavirus.

Di queste, 10 si trovavano sull’isola francese Reunion nell’Oceano Indiano, dove l’accesso all’assistenza sanitaria è più scarso rispetto alla Francia continentale e il numero di pazienti affetti da coronavirus negli ospedali è aumentato nelle ultime settimane. Il ministro dell’Istruzione Jean-Blanquer ha detto alla radio Europe 1 che nel complesso le scuole francesi hanno segnalato circa 250 casi sospetti di coronavirus al giorno da quando hanno iniziato la riapertura martedì.

Non tutti questi casi si rivelano positivi, ma una volta segnalato un sospetto le scuole devono seguire un ampio protocollo governativo che può includere l’invio di un’intera classe a casa per l’apprendimento online o la chiusura dell’intera scuola. Blanquer ha affermato che il numero di interruzioni rimane relativamente basso rispetto al numero di scuole in Francia.