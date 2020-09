Cinque bambini morti in un appartamento in Germania. E' stata la mamma. Salvo il sesto piccolo

03 settembre 2020 a

Orrore in Germania. Cinque bimbi sono stati trovati morti all'interno di un appartamento di Solingen, città della Nordreno-Vestfalia. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe stata la madre, 27 anni, ad ucciderli. Poi avrebbe tentato il suicidio sui binari della stazione centrale di Düsseldorf, ma stando a quanto riportano i media tedeschi sarebbe sopravvissuta riportando lievi ferite. E' ricoverata in ospedale, sorvegliata a vista dagli agenti della polizia. Illeso il sesto piccino, trovato a casa della nonna che per prima ha lanciato l'allarme. I bambini morti sono tre femmine e due maschi di un anno e mezzo, due, tre (2) e sei.