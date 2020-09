Coronavirus, altri mille morti negli Usa. In Israele è record di nuovi casi

03 settembre 2020 a

Gli Stati Uniti hanno registrato 36.970 nuovi casi di infezione da Coronavirus e 1.056 morti ieri. I dati emergono dal sito del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University, secondo cui il totale dei contagiati sale a 6.114.406 mentre i decessi nel paese attribuiti alla pandemia sono 185.744.

Nuovo record di casi di Coronavirus in Israele, dove per la prima volta sono state superate le 3mila nuove infezioni giornaliere. Le autorità sanitarie hanno riferito che mercoledì sono stati accertati 3.074 nuovi casi, rispetto ai 2.190 del giorno precedente. Nonostante l’aumento dei contagi, martedì è iniziato l’anno scolastico, facendo aumentare i timori di un nuovo lockdown o dell’imposizione di rigide misure restrittive, se la situazione dovesse superare i livelli di guardia. Dall’inizio della pandemia, in Israele sono stati accertati 122.539 casi di coronavirus, con 969 decessi.