Dukan, il dietologo francese accusato di truffa dai suoi soci

Continuano i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L'inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall'ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che avevano ripreso i suoi siti di ecommerce.

Dukan era caduto in disgrazia nel 2015 sull'onda degli allarmi di altri nutrizionisti per i rischi che faceva correre l'alimentazione completamente sbilanciata da lui predicata. Eppure Dukan, 79 anni, ha continuato la sua attività non solo in Francia, anche in altri Paesi, dall'Italia alla Turchia, passando per la Russia, presentandosi sempre come "medico nutrizionista" anche se ha perso l'abilitazione da ormai sei anni.

L'inchiesta per truffa, come ha rivela il settimanale Le Point, riguarda la sua ex società Regime Coach, attraverso la quale forniva servizi personalizzati e vendeva prodotti. Fallita una prima volta nel 2010, la società è stata rilevata da un imprenditore del settore farmaceutico Jean-Paul Aboab e da sua moglie. La coppia stipula con Dukan un patto di esclusiva per la distribuzione del marchio. Le cose invece vanno male. I nuovi soci lamentano inadempienze, conti che non tornano. E dopo vari contenziosi, Dukan ha deciso l'anno scorso di aprire nuovi siti per vendere i suoi prodotti, in concorrenza con quelli di Regime Coaching, compresa un'applicazione e una boutique a Parigi. Così ora tutta è in mano ai legali.