Positivo l'attore americano Dwayne Douglas The rock. Infetti anche moglie e due figli

Ancora un vip positivo al Coronavirus. La notizia arriva dagli Stati Uniti. L'attore di Hollywood Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock, ha rivelato di essere stato contagiato dal Covid. Non solo: stessa sorte anche per sua moglie e due figli. "La mia priorità è proteggere la mia famiglia e i miei cari", ha affermato annunciando la positività in un video che è stato pubblicato sul suo account Instagram, 196 milioni di follower, il terzo più popolare sul social network. La notizia ovviamente è stata accolta con sorpresa e grande apprensione dai follower e dai fan dell'amato attore.