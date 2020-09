Camerun, prete si sente male e muore mentre dice messa: il video che impressiona

02 settembre 2020 a

a

a

Un prete è morto in Camerun mentre dice messa e il video fa il giro del web. Le immagini sono state pubblicate su Twitter dall’avvocato Chidi Odinkalu, e si vede il religioso accasciarsi e svenire fra le urla e lo spavento dei fedeli. Padre Jude, sacerdote della diocesi di Deido nella città di Douala, indossava la mascherina chirurgica prima di perdere i sensi e morire lo scorso 30 agosto. La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

Chidi Odinkalu, ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria, ha twittato il video del drammatico momento. Non è ancora chiaro se l'uomo avesse problemi di salute.