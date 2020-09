Medico estrae un serpente dalla bocca di una donna, terrore in sala operatoria | VIDEO

02 settembre 2020 a

a

a

Incredibile quanto accaduto in un villaggio di Levashi, in Daghestan. Un serpente è entrato all'interno della bocca di una donna che si era addormentata sotto un albero in un villaggio. I medici a questo punto hanno dovuto rimuovere il rettile (lungo all'incirca un metro) sottoponendo la donna sotto anestesia. L'operazione è stata filmata e non è decisamente adatto ai deboli di cuoreo alle persone facilmente impressionabili. La dottoressa è abile a catturare il serpente ed estrarlo dalla bocca della donna. Incredibilmente il serpente era ancora vivo e quando è uscito fuori ha spaventato anche la stessa dottoressa. Mai addormentarsi nei villaggi del Daghestan.