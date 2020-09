Usa, trovato morto il dj Erick Morillo. Era stato accusato di violenza sessuale

02 settembre 2020 a

Il dj Erick Morillo è morto all'età di 49 anni. Secondo il sito di gossip americano Tmz, il corpo del celebre disc jockey, conosciuto in tutto il mondo per il suo successo del 1993, il brano electro-dance 'I Like to Move It', e produttore musicale è stato trovato ieri mattina a Miami Beach, in Florida. Non sono chiare al momento le circostanze della sua morte.

Secondo TMZ, il dipartimento di polizia di Miami Beach ha riferito di non avere trovato alcun segno che possa far pensare a un crimine sul luogo del ritrovamento del corpo. Sarà un medico legale, quindi, a stabilire le cause del decesso.

Il musicista 49enne tra pochi giorni avrebbe dovuto comparire in udienza per un caso di violenza sessuale.