Seduta dal parrucchiere ignorando le regole. Negli Stati Uniti nel caos Nancy Pelosi, presidente della Camera | Video

Coronavirus, politica e polemiche anche negli Stati Uniti. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, è al centro di un caso per una seduta dal parrucchiere. Pelosi, infatti, si è concessa lavaggio ed asciugatura all'interno di un salone di San Francisco in una fase in cui in California sono consentiti soltanto tagli all'aperto a causa delle restrizioni per combattere la diffusione della pandemia.

Il portavoce di Pelosi sostiene che "l'attività aveva detto alla presidente di poterla servire lunedì e che aveva il permesso di ricevere un cliente alla volta. Pelosi ha rispettato le regole". Ma Fox News Channel ha trasmesso e pubblicato un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra Pelosi con la mascherina intorno al collo e non sul viso, mentre cammina nello stabilimento. Una stilista la segue indossando il dispositivo. La proprietaria del salone ha dichiarato che affitta sedute agli stilisti e uno di questi le aveva fatto sapere in anticipo che Pelosi voleva un lavaggio e asciugatura. Sulla presidente della Camera, democratica, si sono avventati i conservatori che hanno definito Nancy Pelosi una ipocrita.