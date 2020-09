Coronavirus, in Romania 40 morti in un giorno e oltre mille contagi

01 settembre 2020 a

Oggi, martedì 1 settembre 2020, in Romania sono stati registrati 1.053 nuovi positivi al Coronavirus. Un dato che porta il totale dei casi confermati a 88.593. Sono invece 38.454 i pazienti che sono stati dichiarati guariti e 11.175 i pazienti dichiarati asintomatici che sono usciti dalla quarantena di dieci giorni.

Sono 9.294 le persone in isolamento domiciliare e 5.880 persone sono in isolamento istituzionale. Inoltre, 32.434 persone sono in quarantena a casa e 71 persone sono in quarantena istituzionalizzata. I decessi registrati nella giornata di oggi sono 60 (35 uomini e 25 donne), che portano il totale delle vittime a 3.681 da inizio pandemia.

Di questi, un decesso è stato registrato nella fascia di età 30-39 anni, 2 nella fascia di età 40-49 anni, 6 decessi sono stati registrati nella fascia di età 50-59 anni, 16 decessi nella fascia di età 60-69 anni , 18 decessi nella fascia di età 70-79 anni e 17 decessi nella fascia degli oltre 80 anni. Dei decessi registrati 58 riguardano alcuni pazienti che presentavano comorbidità, uno non presentavano comorbidità.

Nelle unità sanitarie specializzate, il numero totale di persone ricoverate con Covid-19 è 7.164. Di questi, 522 sono ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi sono stati elaborati 1.825.272 test a livello nazionale. Di questi, 22.320 sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore, 13.517 in base alla definizione del caso e al protocollo medico e 8.803 su richiesta.