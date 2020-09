Coronavirus, in Francia quasi 5 mila casi nelle ultime 24 ore, 19 morti e nuovi focolai

01 settembre 2020 a

Covid-19, è pesante il bollettino medico di oggi, 1 settembre 2020, in Francia. Sono 4982 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nel Paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Sanità pubblica.

Nello stesso intervallo di tempo, 19 persone sono decedute negli ospedali dopo aver contratto il Covid-19, per un totale di 30.661 dall’inizio della pandemia.

I malati ancora ricoverati sono 4604, 424 dei quali in rianimazione. I focolai emersi - secondo i dati ufficiali forniti in giornata - sono 53, per un totale sull’insieme del territorio di 378, contro i 357 dell’ultimo bilancio quotidiano fornito dalla Sanità.