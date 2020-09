Bimba di nove mesi violentata e strangolata, il padre ora rischia la pena di morte

01 settembre 2020 a

a

a

Arriva un'altra notizia drammatica dagli Stati Uniti. Una bimba di appena nove mesi è stata prima violentata e poi strangolata. La polizia ha arrestato il padre della piccina. E' accaduto nel Texas, a Houston. Il 24 agosto una chiamata d'emergenza ha segnalato una bimba esamine in un appartamento di Westpark. I sanitari l'hanno soccorsa e immediatamente trasportata in ospedale: non ce l'ha fatta. La morte di Savayah Mason, questo il suo nome, è stata immediatamente segnalata alla polizia. L'autopsia ha fatto emergere la drammatica verità. Secondo l'accusa Savayah sarebbe stata violentata e uccisa tramite strangolamento, durante o dopo gli abusi. Sono bastati pochi giorni agli uomini dello sceriffo della contea di Harris per far finire sotto accusa il padre. Luis Luna, 23 anni, dopo l'interrogatorio è stato arrestato per l'omicidio. Rischia la pena di morte.