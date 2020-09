Kate Middleton, in arrivo il quarto figlio? William preoccupato, gravidanza a rischio

01 settembre 2020 a

Clamoroso rumor dall'Inghilterra, secondo il quale Kate Middleton sarebbe incinta del quarto figlio. I diretti interessati, la stessa Kate e il principe William, per ora non si sono pronunciati e dalla casa reale non è trapelato nulla. Per Kate sarebbe appunto il quarto bebè dopo George, Charlotte e Louise. Ma la voce ulteriore è quella legata alla gravidanza, che secondo i ben informati sarebbe a serio rischio. William infatti è segnalato piuttosto preoccupato proprio per questo motivo. Secondo la giornalista Victoria Arbiter, una patologia di cui soffrirebbe Kate metterebbe in pericolo la gravidanza, sempre se le voci sullo stato interessante della donna siano confermate. Si tratterebbe di iperemesi acuta che richiederebbe l’assunzione di liquidi e di sostanze alimentari aggiuntive per favorire l’idratazione. Ma per ora da Buckingham Palace tutto tace.