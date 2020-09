Rissa in aeroporto tra due donne, il volo parte in ritardo e le due lottatrici restano a terra | VIDEO

01 settembre 2020 a

Aereo partito in ritardo per colpa di una rissa tra donne. E' accaduto a New York, per l'esattezza all'aeroporto LaGuardia. Le due donne sono appunto venute alle mani nel corridoio che porta all'aereo, mentre si vede un'assistente che chiede l'intervento della sicurezza.

Le contendenti sono state divise a fatica ma la rissa in fase di imbarco ha inevitabilmente ritardato la partenza del volo. Alla fine l'aereo è comunque partito, con le due donne rivali che però sono rimaste a terra. Il video ha fatto sin da subito il giro del web ed è diventato virale in poche ore.