La vendetta dell'alce: uccide a cornate il cacciatore che l'aveva ferito

Un cacciatore è stato ucciso da un alce, lo stesso animale che il giorno prima lui aveva ferito. E' accaduto in Oregon, negli Stati Uniti, e a perdere la vita è stato Mark David, 66 anni. E' accaduto tutto nella riserva di Tillamok, proprietà dello stesso David. Il cacciatore ha ferito l'animale con una freccia. L'alce è fuggito, l'uomo lo ha inseguito per tutta la notte, fino al mattino quando l'animale si è vendicato. Ha incornato il cacciatore per cinque volte, colpendolo al collo. Inutili i soccorsi. In seguito l'alce è stato abbattuto. La sua carne è stata donata alla contea.