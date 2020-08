Coronavirus, in Spagna oltre 23mila casi in meno di quattro giorni. Il Centro emergenze non è allarmato. 141 morti in una settimana

31 agosto 2020 a

a

a

In Spagna i nuovi tamponi positivi al Covid continuano ad essere migliaia, ma il Centro di coordinamento delle emergenze sanitarie che sta gestendo le misure per contenere la pandemia, non è allarmato perché a suo avviso "i numeri continuano ad essere alti, ma occorre contestualizzarli e collegarli all'elevato numero di controlli". Inoltre puntualizza che "molti casi sono asintomatici". Restano i dati. A partire dalla giornata di venerdì 28 agosto sono stati ufficializzati altri 23.672 casi, di questi 2.489 registrati domenica 30 agosto. Il ministero della salute, inoltre, ha puntualizzato che nell'ultima settimana sono morte 141 persone che avevano contratto il Coronavirus.