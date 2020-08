Bambina di 3 anni sbalzata in aria su un aquilone, attimi di terrore tra la folla | VIDEO SKY

31 agosto 2020 a

Attimi di autentico terrore a Taiwan per una bambina di tre anni, che ha letteralmente preso il volo su un aquilone. E' stato un colpo di vento improvviso e la bambina è stata sbalzata in aria, come se anche lei fosse stata assemblata con i materiali degli aquiloni che volavano al porto di Hsinchu.

Lin, 3 anni, arrivata al festival che ogni stagione attrae migliaia di spettatori (tutti accompagnati dai genitori), rideva mentre osservava i maestri degli aquiloni intenti a preparare il lancio di un mostro arancione con una coda lunga lunga. Il punto è che il lembo finale della coda dell'aquilone si è arrotolato, attorno al collo esile della piccola Lin, che si è trovata in volo appesa come un pupazzo all'aquilone. La folla è rimasta ammutolita per quasi mezzo minuto, quando il vento fortunatamente si è calmato e ha consentito a Lin di scendere tra la gente. La bimba se l'è cavata soltanto con un grosso spavento e qualche graffio.