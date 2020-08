Lady Diana, anniversario della morte: una statua per la principessa rimette insieme William e Harry

31 agosto 2020 a

Lady Diana è morta il 31 agosto del 1997. Oggi ricorre l'anniversario della morte della principessa del popolo. Un giorno ricordato nel Regno Unito, ma non solo. La morte di Diana Spencer provocò impressione in tutto il mondo, una figura che in questi 23 anni è rimasta indelebile nel ricordo e ha sollecitato l'immaginario. A partire dai suoi valori e il suo impegno umanitario.

I figli, William ed Harry al momento sono divisi, ma nel nome di Lady D torneranno insieme. Il primo luglio del 2021, giorno in cui la principessa Diana avrebbe compiuto sessant'anni, una statua in suo onore sarà installata a Kensington Palace, il palazzo di Londra in cui visse con i figli dopo il divorzio dal principe Carlo. Il duca di Cambridge e il duca di Sussex (quest'ultimo vive negli Usa con la moglie Meghan e il figlio Archie). l'avrebbero commissionata insieme,

La notizia viene riportata dal Daily Express, «Tutti coloro che visiteranno i giardini di Kensington Palace potranno così riflettere sui valori che lei ci ha lasciato in eredità», viene annunciato in un comunicato.