Stati Uniti, un morto durante lo scontro tra sostenitori di Trump e Black Lives Matter | Video

30 agosto 2020 a

a

a

Stati Uniti, un uomo morto, ucciso a colpi di arma da fuoco, durante lo scontro tra sostenitori del presidente Donald Trump e manifestanti del movimento anti razzista Black Lives Matter. E' accaduto nell'Oregon, a Portland. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Dalle prime notizie pare che la vittima sia un uomo appartenente ad un gruppo di destra.

I testimoni raccontano di aver sentito tre colpi, come spiega l'agenzia Associated Press. In una dichiarazione la polizia ha spiegato che gli agenti hanno sentito gli spari "hanno risposto e hanno localizzato una vittima con una ferita di arma da fuoco al petto".

Diversi erano stati gli arresti effettuati dalla polizia prima della sparatoria . Sui social si moltiplicano i video degli scontri e dell'intervento della polizia.