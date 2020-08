Madrid, incendio in un grattacielo: diversi piani in fiamme, struttura evacuata

29 agosto 2020 a

Incendio in un grattacielo di Madrid nella mattina di sabato 29 agosto. Le fiamme hanno interessato diversi piani della struttura, immediatamente evacuata dai vigili del fuoco, che hanno impiegato venti squadre per domare le fiamme. Fortunatamente l'incendio non si è esteso ad altri edifici adiacenti, dato che nel quartiere di Hortaleza, a nord di Madrid, ce ne sono diversi, si trova a poca distanza l'uno dall'altro. Tantissime le persone che hanno visto le fiamme e la colonna di fumo che si è alzata dall'edificio e in tanti hanno pubblicato foto e video sui social network. L'edificio è situato in via Dulce Chacón, ed è una torre di nuova costruzione con 20 piani e una terrazza sul tetto.