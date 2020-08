28 agosto 2020 a

Avvocatessa turca muore dopo 238 giorni di sciopero della fame

Non ce l'ha fatta Ebru Timtik la legale turca che era stata arrestata insieme a 18 colleghi per le loro lotte in difesa dei diritti civili in Turchia. La Corte costituzionale aveva respinto la richiesta di scarcerazione a causa delle condizioni già critiche per lo sciopero della fame. Il People’s Legal Bureau (Halkın Hukuk Bürosu, Hkk) ha annunciato giovedì 27 agosto. su Twitter che Timtik era stata sottoposta a massaggio cardiaco dopo un arresto cardiocircolatorio. Poco dopo è stato annunciato il decesso