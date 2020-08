Coronavirus in Romania, 69.374 contagi e 2.954 morti. I casi positivi continuano a salire

28 agosto 2020 a

Coronavirus in Romania, l'epidemia non accenna a calare. I contagi sono 69.374 e 2.954 i morti. Al 28 agosto 2020 i casi positivi sono 34.086, mentre si registrano complessivamente 32.334 guariti. La nuova escalation dei casi ha imposto a molti Paesi europei - tra cui l'Italia - di disporre la quarantena obbligatoria di 14 giorni per i cittadini romeni e per chi rientri dalla Romania (così come dalla Bulgaria e altri Paesi dell'area balcanica). A preoccupare il governo di Bucarest è la diffusione dei contagi dovuta anche all'alleggerimento delle misure di prevenzione del contagio che si sono registrate in buona parte del Paese.