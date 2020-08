Coronavirus, in terapia intensiva ex premier dell'Ucraina: Yulia Tymoshenko. E' stata leader della rivoluzione arancione

25 agosto 2020 a

a

a

Yulia Tymoshenko, ex premier dell'Ucraina, è ricoverata in terapia intensiva a causa del Coronavirus. E' stata la sua portavoce, Marina Soroka, a comunicare la notizia, dopo che nella giornata di domenica 23 agosto aveva ufficializzato il contagio e già allora aveva definito gravi le condizioni cliniche di quella che è stata la leader della rivoluzione arancione. Oggi, 25 agosto, la portavoce ha spiegato che "purtroppo non ci sono buone notizie. Il suo stato di salute continua ad essere grave". Tymoshenko ha 59 anni, è stata premier dell'Ucraina tra febbraio e settembre 2005 e dal dicembre del 2007 fino al marzo del 2010.