Altro che indipendenza, Meghan e Harry vogliono riconciliarsi con la Regina Elisabetta

Meghan Markle e Harry starebbero pensando a un clamoroso dietrofront e a riconciliare i loro rapporti con la Regina Elisabetta. Questo almeno è quanto avrebbe riferito una fonte al Sunday People. Dopo aver preso letteramente le distanze (ora i duchi di Sussex vivono in California) e aver sparato a zero sul Commonwealth a inizio luglio ("Il Regno Unito faccia i conti con il passato e rimedi agli errori"), Meghan e Harry avrebbero pertanto deciso di tornare sui propri passi. Già nella videoconferenza con i giovani del Qct si erano intuite le intenzioni, con Harry che ha elogiato l'operato della sovrana d'Inghilterra. Dal canto suo Meghan si era detta "orgogliosa di lavorare con il Qct soprattutto perché riprende l’eredità di tua nonna", rivolgendosi al marito. Secondo il Daily Mail tali propositi di riconciliazione non avrebbero origine dal desiderio di rimettere insieme i pezzi della famiglia, ma da quello di continuare a godere di alcuni privilegi. La volontà di diventare economicamente indipendenti non si è tradotta nei fatti, tanto che l'acquisto della villa in California è stato possibile grazie all'intervento del principe Carlo. Insomma, l'aiutino della tanto vituperata famiglia d'origine è risultato ben gradito ai Duchi di Sussex.