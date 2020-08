Non solo Coronavirus, nel Congo nuovo focolaio di Ebola: già 43 morti

22 agosto 2020 a

a

a

Non solo Coronavirus, purtroppo. L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme sulla comparsa di un nuovo focolaio di Ebola. Accade nella Repubblica Democratica del Cogno. L'ovest del Paese è alle prese con l'infezione, iniziata nella zona di Mbandaka e diffusasi in maniera molto rapida. Sono già 100 le persone infettate e 43 i morti, come ha comunicato Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. La malattia si è già estesa in 11 distretti sanitari della provincia che tra l'altro è alle prese con uno sciopero del personale sanitario. L'Oms ha sollecitato i Paesi finanziatori a stanziare almeno 40 milioni di dollari per cercare di arginare il nuovo focolaio.