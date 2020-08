Scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 4.2. Epicentro nel nord del Peloponneso

22 agosto 2020 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata in Grecia alle ore 6.30 di questa mattina, 22 agosto. I sismografi dell'Istituto geodinamico dell'Osservatorio nazionale di Atene, hanno registrato l'epicentro nella zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso, circa dieci chilometri a nord-ovest di Kalavrita che è un piccolo comune con meno di 15mila residenti. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche a distanza di diversi chilometri dall'epicentro. Per fortuna non si registrano danni a persone e immobili. Come sempre accade in questi casi, numerose le telefonate alle forze dell'ordine e la richiesta di notizie e particolari sui social.