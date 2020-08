Stati Uniti, Donald Trump attacca Biden: "In 47 anni solo parole. Non cambierà mai"

21 agosto 2020 a

Primo duro attacco di Donald Trump nei confronti di Joe Biden dopo che quest'ultimo aveva accettato la candidatura democratica a presidente degli Stati Uniti. A conclusione della convention dem, subito dopo il sì di Biden al suo partito, è arrivato il fendente dell'attuale presidente. "In 47 anni, Joe non ha fatto nessuna delle cose di cui adesso parla. Non cambierà mai, solo parole!", ha scritto su Twitter il tycoon.

Stati Uniti, è ufficiale: Joe Biden sfiderà Donald Trump per la presidenza. "Supereremo le tenebre"

La battaglia elettorale per la corsa alla Casa Bianca si annuncia più aspra che mai, condizionata anche dalla pandemia da Coronavirus. Secondo i sondaggi in questo momento sarebbe in testa lo sfidante, Joe Biden.